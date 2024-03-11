Медведев назвал Макрона «зоологическим трусом» из-за очередного переноса визита на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в понедельник, 11 марта, заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон – «зоологический трус» из-за очередной отмены визита в Киев и рекомендовал «взять с собой несколько пар трусов».

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев на французском языке написал: «Макрон готовится отправиться в Киев? Но он зоологический трус! В любом случае рекомендую его офису взять с собой несколько пар трусов! Будет очень сильно пахнуть... PS: Я написал это сегодня утром и не успел опубликовать! ... Бедная Франция!».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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