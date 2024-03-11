Шольц повторил, что дальнобойные ракеты Taurus Украине переданы не будут

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом в понедельник, 11 марта, снова заявил, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus на Украину поставлены быть не могут, поскольку их использование требует участия военнослужащих Бундесвера, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Шольц сказал: «Что касается системы Taurus, я по-прежнему считаю, что ее нельзя использовать без контроля, учитывая ее эффективность, учитывая способ ее применения. Однако, участие немецких военнослужащих, даже если они находятся за пределами Украины – неприемлемо.

«Германия – это страна, которая оказывает Украине огромную поддержку, как с финансовой точки зрения, так и поставками оружия. Предыдущие и обещанные поставки составляют около 28 миллиардов евро – это значительная сумма. Мы мобилизовали все, чтобы Украина получила от нас необходимую поддержку: боеприпасы, артиллерию, танки и различные типы ПВО», – напомнил федеральный канцлер.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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