Пентагон: Никто не сможет заменить вооружения США для поддержки Украины

Высокопоставленный представитель Министерства обороны США на брифинге в понедельник, 11 марта, заявил о незаменимости американского оружия для поддержки киевского режима. При этом директор Национальной разведки США Эврил Хейнс отметила «ослабевание» потенциала Украины в отсутствии «внешней» военной помощи, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Пентагона сказал: «На планете нет другой военно-промышленной базы, которая в вопросах поддержки Украины действительно сможет заменить нас».

Со своей стороны разведка США подтверждает, что военный потенциал Украины ослабевает.

«Потеря украинскими войсками Авдеевки и попытки не допустить дальнейших территориальных потерь в последние несколько недель вскрыли эрозию военного потенциала Украины, сопровождающуюся сокращением внешней военной помощи», – заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс на слушаниях в специальном комитете по разведке в Сенате.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube