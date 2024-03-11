Глава ЦРУ призвал Сенат продолжать оказывать поддержку киевского режима для «наступления»

Директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США в понедельник, 11 марта, заявил о необходимости поддержки Украины, чтобы она в конце 2024 года смогла начать «наступление», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Бернс сказал: «Новая помощь обеспечит Киев возможностями начать наступление в конце 2024 года и откроет перспективу переговоров. По нашей оценке, Россия сегодня несерьезно относится к переговорам по Украине... Как сказала директор Нацразведки Эврил Хейнс во вступительном слове, президент Путин верит, что время на его стороне».

«Отказ США поставить дополнительную военную помощь чреват значительными территориальными потерями Киева в текущем году, а новый пакет помощи при одобрении Конгрессом мог бы обеспечить Украину возможностями проникающих ударов по Крыму», – добавил шеф ЦРУ.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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