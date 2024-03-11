МИД РФ: Израиль намеренно создает препятствия ООН для расследования преступлений в секторе Газа

Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая на заседании Совета Безопасности в понедельник, 11 марта, заявила, что Израиль намеренно создает препятствия для расследования преступлений, совершаемых в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказала: «Гибнут тысячи людей. Международный суд ООН констатирует высокую вероятность геноцида, происходящего в настоящий момент на территории сектора Газа, а ООН, по сути, не имеет доступа для получения достоверной информации. Израиль намеренно создает препятствия для такого доступа».

« Россия с самого начала безоговорочно осудила акты насилия, совершенные в отношении израильтян 7 октября, но твердо убеждена, что они не могут рассматриваться в качестве оправдания коллективного наказания палестинцев. Эту нашу позицию, насколько мы можем судить, разделяет большинство государств мира», – добавила Заболоцкая.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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