Израиль потребовал ООН признать ХАМАС «террористической организацией»

Глава МИД Израиля Исраэль Кац на специальном заседании Совета Безопасности ООН в понедельник, 11 марта, сравнил ХАМАС с «Аль-Каидой»* и «ИГИЛ»* и потребовал признать палестинское движение террористической организацией, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кац сказал: «Сегодня я стою здесь перед вами как министр иностранных дел Государства Израиль вместе с семьями, чьи близкие были похищены в Газе и находятся в большой опасности. Я здесь от имени женщин и девочек, которые были изнасилованы, убиты и искалечены террористами-убийцами ХАМАС. ООН слишком долго хранила молчание по поводу действий ХАМАС. Начиная с 7 октября, ООН провела более 40 заседаний и ни разу не осудила преступления ХАМАС».

«Преступления ХАМАС серьезнее террористических актов «Аль-Каиды»* и «Исламского государства»* и другими террористическими организациями, против которых были введены санкции ООН ... Организация ХАМАС должна быть объявлена террористической и подвергнуться самым жестким санкциям», – подчеркнул глава израильской дипломатии.

* террористические организации запрещенные в РФ

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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