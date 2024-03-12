В Праге заявили, что большинство чехов хотят завершения российско-украинского конфликта даже при учете территориальных потерь Киева

Председатель чешской партии «Триколор» Зузана Майерова заявила, что «три четверти населения Чехии» хочет завершения российско-украинского конфликта, даже при учете территориальных потерь Киева, поскольку Украины уже не существует, а есть «американский протекторат»– сообщает во вторник, 12 марта, издание Parlamentní listy.

В интервью чешскому изданию Майерова сказала: «Никакой свободной Украины уже не существует. Это уже просто американский протекторат, живущий на деньги ЕС. Почти три четверти чехов поддерживают скорейшее прекращение вооруженного конфликта, пусть даже Россия получит часть украинских территорий. Движение «Триколор» категорически против даже теоретической возможности отправить чешских или натовских солдат воевать на стороне ВСУ. Такой сценарий мог бы привести к ядерному конфликту и третьей мировой войне. Рассуждения об отправке наших солдат на Украину, которыми увлекся наш президент Петр Павел, мы считаем просто безумными».

«Прага отдает Украине в долг миллиарды из карманов своих граждан. При этом, даже обещанные 300 тысяч артиллерийских снарядов ситуацию не переломят, а только приведут к новым тысячам погибшим людей», – подчеркнула чешский политик.

Прага, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube