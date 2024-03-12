Президент Румынии решил побороться за пост генсека НАТО

Президент Румынии Клаус Йоханнис на пресс-конференции в Бухаресте во вторник, 12 марта, заявил, что решил принять участие в борьбе за должность генерального секретаря НАТО, – сообщает «Румынское радио».

В ходе общения с журналистами Йоханнис сказал: «Мы находимся в контексте безопасности, в котором, думаю, что Румыния должна взять на себя большую ответственность в рамках структур руководства Североатлантического союза. Восточная Европа вносит ценный вклад в дискуссии и решения, принимаемые в рамках НАТО. С уравновешенным, сильным и влиятельным представительством из этого региона альянс сможет принимать лучшие решения. Поэтому я решил вступить в состязание за пост генерального секретаря НАТО».

Следует отметить, что срок полномочий действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга истекает в октябре текущего года.

Бухарест, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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