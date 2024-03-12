Путин: ОПЕК+ помогает удерживать цены на нефть

Президент России Владимир Путин во время встречи с победителями конкурса управленцев «Лидеры России» во вторник 12 марта, заявил, что Формат ОПЕК+ помогает удержать цены на нефть, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава государства сказал: «ОПЕК+, действительно, помогает нам удержать цены на нефть, обеспечить доходы бюджета, но все-таки добыча сокращается у нас. Поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. И тогда мы не сможем осуществлять инвестиции».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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