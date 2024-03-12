Париж пообещал Киеву шесть гаубиц и 150 дронов

Премьер-министр правительства Франции Габриэль Атталь на открытии дебатов в национальном собрании (нижняя палата парламента), посвященном поддержке Францией Украины во вторник, 12 марта, заявил, что Париж в ближайшие месяцы планирует передать Киеву 150 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) без вооружения и шесть самоходных гаубиц «Цезарь» (Caesar), – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Атталь сказал: «В ближайшие месяцы мы поставим на Франция 150 дронов без боеприпасов, с удаленным управлением, шесть гаубиц Caesar. Потом Париж оплатит отправку Украине еще 12 САУ Caesar в дополнение к названным шести. Военные предприятия Франции планируют для Украины выпускать по три тысячи артиллерийских снарядов в месяц. Также мы поставим Киеву порядка 600 управляемых авиабомб AASM – по 50 в месяц и около 40 дальноюойных ракет SCALP».

«Франция поддерживает инициативу Чешской Республики по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины у третьих стран за пределами Евросоюза», – добавил французский премьер.

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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