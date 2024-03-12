Украинцы для боев начали снимать с памятников старые советские танки

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо во вторник, 12 марта, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за дефицита вооружения начали снимать с памятников старые советские танки.

В своем Telegram-канале Сальдо написал: «11 марта на ЛБС в Херсонской области продолжались позиционные бои с использованием орудий, минометов и БПЛА. Наша артиллерия доминирует в контрбатарейной борьбе, эффективно уничтожает позиции живой силы и боевую технику противника. Враг имеет некоторое численное превосходство только в FPV-дронах. Среди «настоящих» разведывательных и ударных беспилотников впереди ВС РФ. Безусловным лидером по числу уничтоженной украинской техники являются операторы «Ланцетов». Например, вчера ими был уничтожен танк Т-55 – из-за дефицита на вооружение украинских формирований стали поступать образцы, снятые с памятников».

«Российская авиация эффективно применяет по противнику управляемые планирующие авиабомбы и лёгкие многоцелевые управляемые ракеты. Общие потери врага в зоне ответственности группировки войск «Днепр» за сутки составили 76 боевиков, один танк, одну боевую бронированную машину, 6 орудий и минометов. Сбиты и подавлены 33 БПЛА, нанесены удары по 34 ПВД», – добавил губернатор Херсонской области.

Геническ, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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