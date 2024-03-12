Российские пограничники предотвратили прорыв Государственной границы, уничтожив 234 боевика, семь танков, три БМП «Bradley» и два бронетранспортера

Министерство обороны РФ во вторник, 12 марта, сообщило, что российские пограничники совместно с подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации предотвратили прорыв украинскими боевиками Государственной границы России в Белгородской и Курской областях, уничтожив 234 боевика, семь танков и три боевых машин пехоты Bradley и два бронетранспортера.

В сообщении российского оборонного ведомства говорится: «Сегодня утром подразделениями Вооруженных Сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России сорвана попытка киевского режима осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях. Около 3-х часов утра, после интенсивного обстрела гражданских объектов, украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на трех направлениях: со стороны населенного пункта Одноробовка Харьковской области, а также в районах населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области. В районе населенного пункта Одноробовка Харьковской области уничтожено до 60 украинских террористов и четыре пикапа. На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Нехотеевка Белгородской области ударами авиации ВКС России, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов «Ланцет» уничтожены до 45 боевиков, два танка и два бронетранспортера. На приграничной территории со стороны Украины в районе населенного пункта Сподарюшино Белгородской области грамотными действиями подразделений прикрытия государственной границы, ударами оперативно-тактической и армейской авиации с применением ПТУР «Вихрь» уничтожены более 100 боевиков, пять танков, три боевые машины пехоты «Bradley» производства США и два автомобиля, выдвигавшиеся по направлению к Государственной границе Российской Федерации. Еще одна инженерная машина разграждения подорвалась на мине. Кроме того, с 8.00 до 8.25 мск отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, пытавшихся прорваться на приграничную территорию в районе населенного пункта Теткино Курской области».

«В результате активных действий подразделений прикрытия Государственной границы «Западной группировки войск» и пограничной службы ФСБ России террористические формирования киевского режима отброшены. Противник потерял 234 боевика убитыми, семь танков, три БМП «Bradley» производства США и два бронетранспортера. Нарушений государственной границы не допущено», – отметили в минобороны.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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