СМИ: Вашингтон планирует передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS

Администрация США планирует во вторник, 12 марта, объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи на $300 млн., в том числе, баллистических ракет ATACMS, – сообщает Politico.

Со ссылкой на неназванных представителей американских властей издание пишет: «В пакет войдут более старые версии ракет дальнего действия ATACMS, которые могут летать на 160 км, иметь боеголовки, снаряженные кассетными боеприпасами с бомбами малого калибра, заявил один из источников. Кроме того, в транш должны войти снаряды для гаубиц калибра 155 мм, управляемые реактивные снаряды, применяемые в реактивных системах залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS».

«Для названного пакета помощи Украине американское минобороны использует сэкономленные ранее ресурсы, однако речь идет о временном решении, и – это не альтернатива дополнительному финансированию», – сказал неназванный представитель Пентагона

Напомним, что администрация Байдена осенью 2023 года направила в Конгресс США запрос о выделении дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине в размере $61,4 млрд сроком на год. Однако, до сих пор этот запрос не утвержден.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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