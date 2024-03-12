Захарова: Чтобы создать негативный образ США достаточно круглые сутки показывать Джо Байдена

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для того чтобы создать негативный образ США, достаточно круглосуточно показывать выступления Джо Байдена.

Комментируя доклад главы Южного командования Вооруженных сил США Лоры Ричардсон о том, что «российские СМИ, работающие в Латинской Америке, такие как Sputnik Mundo и телеканал RT, создают негативный образ Вашингтона и подрывают его интересы в регионе», в своем Telegram-канале Захарова написала: «Если бы российские или любые другие СМИ хотели бы создать негативный образ Вашингтона, они не тратились бы ни на репортажи, ни на документалистику, а просто крутили 24/7 выступления Байдена».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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