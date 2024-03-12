Белый дом объявил о передаче Киеву артиллерийских снарядов и управляемых ракет для HIMARS

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге во вторник, 12 марта, заявил, что Соединенные Штаты передадут пакет военной помощи Украине в размере $300 млн., в который войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Салливан сказал: «Сегодня от имени президента Байдена я объявляю об экстренном пакете военной помощи, включающем вооружения и технику на $300 млн. для удовлетворения некоторых насущных потребностей Украины. Это возможно благодаря непредвиденной экономии в рамках контрактов, договоренностей о которых Министерство обороны США достигло для восполнения техники, которую мы отправили Украине. …Этот экстренный пакет включает в себя управляемые ракеты GMLRS для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и большую партию артиллерийских снарядов».

«США по-прежнему не планируют отправку американских военных на Украину», – подчеркнул представитель Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube