Мадуро назвал Зеленского «клоуном»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро за оскорбления, которые Зеленский нанес Папе Римскому, сравнил главу киевского режима с Гуайдо и назвал его – «клоуном», – сообщает во вторник, 12 марта, телеканал Venezolana de Television.

В ходе общения с журналистом телеканала Мадуро сказал: «Обратите внимание, Папа Римский, который является одной из величайших духовных и политических фигур, уважаемых во всем мире, призывает стороны во имя мира сесть за стол переговоров, чтобы добиться того, чего нельзя добиться оружием и военными действиями. Он пытается предотвратить военную эскалацию. А потом президент Украины Зеленский начинает ругать и оскорблять Папу».

«Зеленский все больше напоминает мне Гуайдо. Он такой же клоун, такой же глупый и такой же побежденный. И еще он такой же опасный для своего народа, как Гуайдо. В любом случае, мои христианское сердце и вера убеждены в правоте Папы Франциска. Мы в Венесуэле твердо и искренне поддерживаем призыв Папы Франциска к миру на Украине», – подчеркнул президент Венесуэлы.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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