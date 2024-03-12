Эрдоган заявил, что после выборов ждет в гости Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре перед аккредитованными послами во вторник, 12 марта, заявил, что после выборов ожидает с визитом российского коллегу Владимира Путина, – сообщает телеканал TRT World.

В ходе своего выступления турецкий лидер сказал: «Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу, 8 марта, мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов в Турции мы примем в качестве гостя российского президента господина Путина».

«Мирные планы по урегулированию украинского конфликта без учета позиции России результата не дадут», – добавил Эрдоган.

Анкара, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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