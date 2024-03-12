Израиль нанес авиаудар по военным объектам в Сирии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник, 12 марта заявила, что военно-воздушные силы страны нанесли удар по двум объектам сирийской армии, где якобы действовали члены ливанской группировки «Хезболла», – сообщает издание The Times of Israel.

В заявлении, распространенном пресс-службой ЦАХАЛ, в частности, говорится: «Сегодня утром был нанесен авиаудар по двум объектам сирийской армии, где действовали члены ливанской группировки «Хезболла». Удар был нанесен после того, как ЦАХАЛ собрал точные разведданные. …Ответственность за все действия, происходящие на территории Сирии несет ответственность правящий режим этой страны. Израиль не допустит никаких попыток действий, которые могли бы привести к укреплению «Хезболлы» на сирийском фронте».

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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