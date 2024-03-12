Пентагон огласил весь список нового пакета военной помощи Киеву

Официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер на брифинге во вторник, 12 марта, заявил, что в новый пакет помощи Киеву будут включены ПЗРК Stinger, противотанковые средства, боеприпасы для ПВО и артиллеристские снаряды 155 мм, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Пентагона сказал: «В новый пакет помощи Украине на сумму $300 млн. войдут ПЗРК Stinger, дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 84 противотанковых ракетных комплекса, патроны, взрывчатка, запчасти для военной техники и другие средства. Этот пакет помощи будет передан за счет выделенных ранее средств. Этих поставок Украине хватит на несколько недель, потому что удовлетворение долгосрочных потребностей требует решения Конгресса».

«Если Конгресс не одобрит запрос администрации США о выделении дополнительных средств на нужды Украины, то в будущем предоставление новых дополнительных пакетов помощи Киеву Пентагон гарантировать не может», – отметил Райдер.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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