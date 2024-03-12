Россия назвала ЕС «агрессивным блоком, подчиненным целям США и НАТО»

Первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности по взаимодействию Всемирной организации с региональными организациями сказал, что ЕС превратился в агрессивный экспансионистский блок, полностью подчиняющий себя целям и задачам США и НАТО, – сообщает МИД России.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Тему нашего сегодняшнего заседания – сотрудничество между ООН и ЕС – нельзя рассматривать в отрыве от нынешнего состояния Евросоюза. По сути, европейский проект, начинавшийся когда-то как интеграционное экономическое объединение, призванное помочь заживить раны, остающиеся после Второй мировой войны, и примирить проживающие в Европе народы, сегодня полностью поменял свою природу. Сейчас в лице ЕС мы видим агрессивный экспансионистский блок, полностью подчиняющий себя целям и задачам США и НАТО, и ставящий политические интересы существенно выше экономических».

«Современный ЕС, к нашему огромному сожалению, унаследовал самые худшие колониальные традиции и даже без отколовшейся от него Великобритании яростно продвигает неоколониальные подходы, делая все для того, чтобы защитить благополучие пресловутого «золотого миллиарда», чтобы это ни означало для всего мира. … Хочется верить, что в ЕС еще остались те, кто помнит об этих уроках истории и кто сможет взглянуть на нынешнюю ситуацию в более широком контексте, предпринять необходимые шаги для того, чтобы вернуть наши отношения в конструктивное и прагматичное русло. Мы от этой задачи никогда не отказывались, так что слово теперь за Брюсселем», – подчеркнул Полянский.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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