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Вторник, 12 марта 2024, 23:58 мск

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Лондон надеется достичь консенсуса со всеми странами Запада по вопросу передачи замороженных российских активов Киеву

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон во вторник, 12 марта, во время выступления в парламенте заявил, что хотя пока Западные страны не пришли к единому подходу, но надеются в скором времени достичь прогресса по вопросу о передаче Украине замороженных активов России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава британской дипломатии сказал: «Украина нуждается в деньгах, и мы продолжаем обсуждать с союзниками наилучшую юридическую основу, чтобы добиться прогресса в вопросе о передаче Украине замороженных российских активов. …В Вашингтоне считают, будто конфликтом были задеты только некоторые страны, а здесь, в Лондоне, мы считаем, что пострадали все страны. Уверен, что страны Запада добьются максимальной степени единства по этому вопросу».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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