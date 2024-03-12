Будапешт не исключил отправку солдат некоторых стран ЕС на Украину

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на конференции в Мартонвашаре во вторник, 12 марта, заявил, что не исключает, что некоторые страны Евросоюза направят свои войска на Украину, но «Россия не потерпит поражение потому, что является ядерной державой», – сообщает агентство MTI.

Комментируя заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину, Сийярто сказал: «Это станет нарушением красных линий, обозначенных НАТО, что означает – альянс не является участником конфликта на Украине. В то же время, учитывая изменения в европейской позиции, к сожалению, этого нельзя полностью исключить. При этом, позиция венгерского правительства по отношению к украинскому конфликту заключается в том, что в нем не может быть победителя и он может быть урегулирован только путем переговоров. Несмотря на завышенные либеральные ожидания, абсолютно очевидно, что Россия не потерпит военное поражение в этом конфликте, в том числе потому, что она является ядерной державой. Однако Украина также не может проиграть, поскольку у Запада всегда будет достаточно оружия для поддержания статус-кво. А, если ни одна из сторон не сможет победить, то ясно, что будет необходимо вести переговоры. И, чем раньше они начнутся, тем будет лучше».

«Но, на Евросоюз в этом плане надежд уже нет, и поэтому расчет в урегулировании украинского конфликта может быть только на соглашение между Россией и США. Однако при администрации во главе с Джо Байденом достичь его не удастся. Поэтому, чтобы оно стало реально достижимым, потребуется смена руководства Соединенных Штатов», – подчеркнул глава венгерского МИДа.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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