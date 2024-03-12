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Среда, 13 марта 2024, 01:04 мск

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Пентагон: США не занимаются разработкой ядерных гиперзвуковых вооружений

Пентагон, фото: pixabay.com

Заместитель помощника министра обороны США Майкл Хоровитц на брифинге во вторник, 12 марта, заявил, что Соединенные Штаты не занимаются разработкой ядерных гиперзвуковых вооружений, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Хоровитц сказал: «США не занимаются разработкой гиперзвуковых вооружений в качестве ядерных, их создание ведется только в рамках конвенциональных систем. Разработка гиперзвукового оружия ведется не в целях гонки вооружений с Россией или Китаем, а для расширения собственных возможностей США в соответствии со стратегией национальной обороны. Также мне неизвестно об американских планах по созданию ядерного оружия космического базирования для сдерживания России».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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