Шольц и Макрон обсудят «нюансы» по поддержке Украины

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в среду, 13 марта, заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон на полях встречи в формате Веймарского треугольника в пятницу, 15 марта, обсудят «различные нюансы в одном техническом вопросе» по поддержке Украины, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Хебештрайт сказал: «Лидеры наших стран в преддверии Европейского совета, который состоится на следующей неделе, обсудят целый ряд двусторонних вопросов, в том числе, вопрос поддержки Украины, где были различные нюансы в одном техническом вопросе. Эти нюансы станут отдельной темой на переговорах двух лидеров».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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