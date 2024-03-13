Москва обвинила Латвию в грубом посягательстве на конституционные права россиян

Посольство РФ в Латвии, комментируя установку властями Риги полицейских кордонов для проверки избирателей в день выборов президента России, назвало подобные действия «грубым посягательством на конституционные права россиян и попыткой вмешательства во внутренние дела России».

В заявлении, опубликованном на сайте российского диппредставительства, говорится: «Латвийские власти объявили о том, что в день голосования на выборах Президента России по периметру Посольства будут организованы полицейские кордоны для проверки избирателей на предмет законности их пребывания в республике. Намерение Риги ограничить доступ граждан России в Посольство своей страны является беспрецедентным явлением для мировой дипломатической практики, грубым посягательством на конституционные права россиян и попыткой вмешательства во внутренние дела нашей страны».

«Усматриваем в действиях латвийской стороны стремление ещу более запугать и без того находящихся под непрерывным прессингом в Латвии обладателей российских паспортов, искусственно снизить явку и повлиять на результат волеизъявления на избирательных участках в стенах нашей дипмиссии в Риге. Запросы Посольства о предоставлении письменных гарантий неприкосновенности и иммунитета гражданам России от уголовного преследования по политическим мотивам за участие в голосовании настойчиво игнорируются латвийской стороной», – отметили в посольстве РФ в Риге и добавили: «Более того, как стало известно, с одобрения столичных властей в непосредственной близости от российской дипмиссии готовятся протестные акции. Не исключены провокации. Тем не менее, коллектив Посольства приложит максимум усилий и создаст все условия, чтобы российские избиратели смогли в полном объёме реализовать свое избирательное право».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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