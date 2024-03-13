В Тбилиси назвали военный конфликт 2008 года в Южной Осетии преступлением Саакашвили

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили на брифинге в среду, 13 марта, заявил, что «война 2008 года», когда грузинские войска атаковали Южную Осетию, является преступлением руководства страны, во главе которой тогда стоял Михаил Саакашвили, – сообщают местные СМИ.

В ходе общения с журналистами Папуашвили сказал: «О войне августа 2008 года говорит само «Национальное движение» – именно оно является участником резолюции, которую они подготовили и поддержали. Резолюции, в которой о грузинской армии говорилось, что боевые действия начали именно грузинские солдаты. Мы пытались избежать этого вопроса в течение многих лет, в том числе из-за судебных процессов в Гааге и Страсбурге. Все эти процессы завершились победой Грузии».

«Война 2008 года является политическим преступлением тогдашнего руководства – это, я думаю, в дополнительном обсуждении не нуждается. …Они являются политическими виновниками тех бед», – подчеркнул спикер грузинского парламента.

Тбилиси, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube