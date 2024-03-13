Министр обороны Израиля объявил о скорой операции в Рафахе

Министр обороны Израиля Йоав Галлант во время посещения города Газа в Палестине в среду, 13 марта, заявил, что армия вскоре начнет наземную операцию в Рафахе на юге анклава, – сообщает The Times of Israel.

Как сообщает пресс-служба минобороны Израиля Галлант сказал: «Здесь – над землей и под землей, проводится тщательная работа, вооруженные силы проникают повсюду, и можно с уверенностью сказать, что в секторе Газа для террористов безопасного места нет»

«Те, кто думают, что мы задерживаемся, скоро увидят, что это не так. Мы привлечем к ответственности всех, кто был причастен к событиям 7 октября. Мы, либо устраним их, либо предадим суду в Израиле. Им не будет безопасного места ни здесь, ни за пределами Газы, ни где-либо на Ближнем Востоке – мы каждого поставим на свое место».

Газа, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube