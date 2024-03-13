Президент Южной Осетии объяснил, почему бойцы из республики воюют на Донбассе «вместе с российскими братьями по оружию»

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем обращении к народу в среду, 13 марта, заявил, что выбор его республики – быть с Россией, поэтому южноосетинские бойцы «с российскими братьями по оружию» сейчас воюют на Донбассе, – сообщает агентство Sputnik.

В ходе своего выступления Гаглоев сказал: «Выполняя союзнический долг, сегодня воины Южной Осетии, не щадя себя, вместе с российскими братьями по оружию идут в бой на земле Донбасса и Запорожья. Мы знаем, что без сильной России не будет и сильной Южной Осетии. Одержать победу в этой борьбе можно только объединив силы, сплотившись вокруг единого лидера. Этого признанного лидера народ единодушно определяет в лице Владимира Путина».

Цхинвал, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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