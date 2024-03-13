В небе Белгородской области уничтожен украинский беспилотник

Министерство обороны РФ в среду, 13 марта, сообщило, что в 18:30 мск. над территорией Белгородской области силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа.

В сообщении минобороны говорится: «13 марта около 18:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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