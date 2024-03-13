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Среда, 13 марта 2024, 20:34 мск

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Столица Польши готовится потратить десятки миллионов долларов на бомбоубежища

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский в среду, 13 марта, заявил, что столица Польши в ближайшие два-три года потратит 117 миллионов злотых (30 миллионов долларов) на сбомбоубежища и другие меры безопасности, – сообщает агентство Reuters.

В заметке агентства, в частности, говорится: «В то время как полякам говорят, что место в НАТО гарантирует их безопасность, власти ведут подготовку к возможным ударам со стороны России. По данным пожарной службы, сейчас менее 4% населения могут рассчитывать на место, где они могли бы укрыться в случае налета. По словам Тшасковского, бомбоубежищами могут стать подземные автостоянки и станции метро».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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