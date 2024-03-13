Шольц объяснил, почему передача дальнобойных ракет Taurus Украине «исключена»

Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге в среду, 13 марта, заявил, что поставка крылатых дальнобойных ракет Taurus Украине «исключена», потому что они относятся к вооружениям, для контроля над которыми нужны немецкие военные, – передает агентство Associated Press.

В ходе своего выступления федеральный канцлер сказал: «Речь идет о дальнобойном оружии. Поскольку при его применении важно не потерять контроль над ним, его не выйдет использовать без развертывания немецких военных. Я такой вариант отвергаю. Это – исключено».

«Каждый случай поставок помощи Украине немецкие власти рассматривают в индивидуальном порядке. Благоразумие – это не слабость, как считают некоторые. Благоразумие – это то, на что жители нашей страны имеют право», – добавил Шольц.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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