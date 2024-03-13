Австрия высылает двух российских дипломатов. Москва ответила

Вена заявила, что до вторника следующей недели два российских дипломата должны покинуть Австрию, – сообщает издание Presse.

В заметке газеты говорится: «После высылки сотрудников российского посольства в Вене в прошлом году МИД Австрии сообщил еще двум дипломатам из российского посольства, что они будут высланы в начале следующей недели в связи с несовместимостью с их дипломатическим статусом».

В свою очередь в МИД России заявили, что «Москва ответит на безосновательное решение Австрии о высылке двух российских дипломатов».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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