Европарламент отказал в беспошлинном ввозе в ЕС украинской агропродукции

Европейский парламент в среду, 13 марта, отказал предложение Еврокомиссии о продлении до 5 июня 2025 года режима беспошлинного ввоза в ЕС агропродукции с Украины и отправил документ на доработку, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Европарламентом, говорится: «Парламент 347 голосами «за», 117 – «против» и при 99 воздержавшихся проголосовал за внесение поправок в предложение Еврокомиссии о приостановке импортных пошлин на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на год, с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025 года. Депутаты Европарламента передали документ в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС».

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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