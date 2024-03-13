Европарламент предложил Армении стать кандидатом в члены ЕС

Депутаты Европарламента (ЕП) в среду, 13 марта, приняли резолюцию с призывом укреплять отношения ЕС с Арменией и с предложением к Еревану подумать над заявкой в кандидаты Евросоюза, – сообщают СМИ.

В документе, распространенном Европарламентом, в частности, говорится: «Европейский парламент считает, что если Армения будет заинтересована в подаче заявки на получение статуса кандидата в ЕС и продолжит путь последовательных реформ, укрепляющих ее демократию, это может подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армения».

Кроме того, Европарламент призвал Евросоюз усилить сотрудничество с Арменией в сфере обороны «на фоне пересмотра ею членства в ОДКБ».

«Европарламент подтверждает острую необходимость укрепления сотрудничества ЕС с Арменией в сферах безопасности и обороны на фоне пересмотра Арменией своего членства в ОДКБ», – следует из резолюции ЕП.

Страсбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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