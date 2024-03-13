Байдену рассказали о новом интервью Путина

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в среду, 13 марта, заявила, что президента США Джо Байдена проинформировали об интервью Владимира Путина, которое он дал Дмитрию Киселеву, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Белого дома сказала: «Конечно, президент в курсе. Я могу сказать, что мы понимаем, что господин Путин рассказал о ядерной доктрине, отвечая на вопрос об этом. Но, все равно мы считаем, что российская ядерная риторика в ходе существующего конфликта является безответственной и безрассудной».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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