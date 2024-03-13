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Среда, 13 марта 2024, 23:46 мск

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Боррель пообещал Украине почти 140 миллиардов евро

Жозеп Боррель Фото: www.eeas.europa.e

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на переговорах в США с госсекретарем Энтони Блинкеном в среду, 13 марта, заявил, что Евросоюз обязался предоставить Украине новый суммарный объем помощи в размере €138 млрд., – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой главы евродипломатии по итогам переговоров, говорится: «Верховный представитель ЕС напомнил об обязательствах Евросоюза по долгосрочной помощи Украине в размере €138 млрд, а также о том, что еще больше будет выделено в будущем, а также проинформировал о действиях Украины по вступлению в ЕС. Жозеп Боррель также выразил надежду на выделение Вашингтоном новых средств для помощи Украине».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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