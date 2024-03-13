Зам.главы МИД РФ обсудил с турецким коллегой украинский кризис

Министерство иностранных дел России в среду, 13 марта, сообщило, что заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в Анкаре провел консультации с заместителем Министра иностранных дел Турецкой Республики Бураком Акчапаром на тему «украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования».

В сообщении Российского МИДа, в частности, говорится, что Галузин и Акчапар «обсудили тематику украинского кризиса, включая перспективы его политико-дипломатического урегулирования. С российской стороны было указано на необходимость прекращения «коллективным Западом» во главе с США накачки киевского режима вооружениями, снятия руководством Украины самозапрета на переговоры с Россией, а также трезвого восприятия Киевом новых геополитических реалий».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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