Варшава решила заменить более 50 своих послов в разных странах

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в среду, 13 марта, решил заменить более 50 послов в разных странах «для лучшего профессионального решения сложных задач», – сообщают СМИ.

В сообщении польского МИДа, в частности, говорится: «Министр иностранных дел Радослав Сикорский 13 марта принял решение о завершении миссии более чем 50 послами и об отзыве более десяти кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства. Правительство Польши считает, что необходимая замена на должностях представителей Польши за рубежом служит для лучшего профессионального решения сложных задач, стоящих сегодня перед польской внешней политикой. МИД выражает надежду на согласованное взаимодействие по этому вопросу со стороны президента Анджея Дуды».

Варшава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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