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Четверг, 14 марта 2024, 00:55 мск

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В ЕС призвали Израиль открыть дополнительные КПП для доставки гуманитарных грузов в Газу

Архив. Скриншот видео Al Jazeera

Комиссар Евросоюза по кризисному управлению Янез Ленарчич после виртуальной встречи с главами МИД Кипра, Великобритании, Арабских Эмиратов, госсекретарем США и координатором ООН по гуманитарным вопросам и восстановлению сектора Газа призывал Израиль открыть дополнительные переходы для увеличения поставок гуманитарных грузов с сектор Газа, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Ленарчич написал: «Поддерживая кипрский морской коридор, мы призываем Израиль открыть дополнительные переходы, включая Север региона, а также ослабить общие таможенные ограничения, чтобы больше помощи могло достигать Газы».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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