Швейцария, несмотря на отказ Москвы, желает привлечь Россию к переговорам по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в среду, 13 марта, заявил, что целью швейцарской мирной инициативы по украинскому конфликту является включение России в переговорный процесс, – сообщает телеканал SRF.

А интервью телеканалу Кассис сказал: «Цель нашей инициативы – привлечь к участию Россию. Идея заключается в том, чтобы эта мирная конференция открыла процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, и моя позиция не изменилась – без русских мира не будет».

Следует отметить, что ранее в среду, 13 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «Москва не намерена принимать участие в такой конференции, даже если будет приглашена официально», поскольку «Швейцария утратила нейтральный статус».

Берн, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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