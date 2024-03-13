Путин призвал сограждан прийти на выборы президента страны

Президент России Владимир Путин в своем видеообращении в четверг, 14 марта призвал граждан страны принять участие в выборах главы государства, которые назначены на 15, 16 и 17 марта.

В своем видеообращении глава государства сказал: «Необходимо подтвердить нашу сплоченность, решимость вместе идти вперед. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать свое избирательное право. Избирательные участки будут открыты в каждом городе, поселке, селе».

«Дорогие друзья! Все мы, многонациональный народ России – одна большая семья. Мы переживаем, волнуемся, заботимся о родной стране, хотим, чтобы она была благополучной, сильной, свободной и процветающей, чтобы повышались уровень и качество жизни. Так и будет! Мы все сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами, своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», – сказал Путин и добавил: «Только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества. Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение, закрепленное в Конституции. Вам предстоит не просто отдать свой голос, а твердо заявить о своей воле и устремлениях, о личной сопричастности к дальнейшему развитию России, потому что выборы – это шаг в будущее».

Напомним, что выборы президента России продлятся три дня: 15, 16 и 17 марта.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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