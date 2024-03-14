Путин анонсировал запуск новых нацпроектов

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг, 14 марта, заявил, что с 2025 года в стране будут запущены новые национальные проекты, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Уже со следующего года должны быть запущены новые национальные проекты. У нас база для этого создана, создана достаточно устойчивая, надежная, а тенденции, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, дают основания полагать, что все это действительно реализуемо. Планы, о которых мы говорили, – реализуемы».

«Прошу правительство уже до конца апреля определиться с основным подходами и принципами реализации новых национальных проектов. Думаю надо переходить к практической работе по каждому направлению», – добавил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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