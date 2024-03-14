Болгария отправила первый эшелон с БТРами на Украину

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на пресс-конференции в четверг, 14 марта, заявил, что на Украину отправлен первый эшелон из 30 вагонов с бронетранспортерами (БТР), – сообщает Болгарское национальное телевидение.

В ходе общения с журналистами Тагарев сказал: «Первый эшелон из 30 вагонов был отправлен 7 марта. В операции участвовало 240 военнослужащих. Расходы превысили 170 тыс. левов (около €85 тыс.)».

Напомним, что в конце 2023 года Болгария объявило о передаче Украине около 100 списанных устаревших БТР советского производства и запчасти к ним.

София, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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