Боррель заявил, что Папа Римский «залез в чужой сад»

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Папа Римский, призывая Киев сдаться, «залез в чужой сад», – сообщает в четверг, 14 марта, радиостанция RNE.

В интервью испанской радиостанции глава европейской дипломатии сказал: «Его Святейшество, Папа влез в сад, в который его никто не звал. Призвать Украину сдаться – это нечто большее, чем желание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться. Напротив, это момент, когда нужно продолжать помогать ей».

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск в интервью швейцарской телерадиокомпании RSI сказал, что «Украина должна иметь мужество поднять белый флаг, чтобы начать переговоры с Россией».

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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