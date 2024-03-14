Российским учителям повысили выплаты за классное руководство

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительствами заявила, что с 1 марта текущего года с пяти до десяти тысяч рублей вырос размер вознаграждения учителям за классное руководство, –= сообщают СМИ со ссылкой н6а трансляцию пресс-службы Кремля.

В ходе своего выступления Голикова сказала: «Повышение вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогов школ и колледжей охватит более 565 тысяч человек. Также с 1 марта этого года удвоим с пяти до десяти тысяч рублей размер вознаграждения за классное руководство и кураторство для педагогических работников школ и колледжей в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек. Эта мера затронет свыше 565 тысяч педагогов. Первые выплаты педагоги получат в апреле этого года».

«С сентября текущего года будет введена выплата стимулирующего вознаграждения в размере пяти тысяч рублей для советников по воспитанию директоров школ и организаций среднего профессионального образования. В эту меру будут включены. свыше 32 тысяч получателей», – добавила вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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