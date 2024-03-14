Захарова заявила, что Жозеп Боррель нанес Папе Римскому публичную пощечину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 14 марта, комментируя заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что «Папа Римский залез не в свой сад», предлагая Украине сдаться, заявила, что «такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «Глава евродипломатии Жозеп Боррель о Папе Римском: «Его Святейшество вошел в сад, в который его никто не звал. Призвать Украину сдаться значит больше, чем пожелание мира. Я считаю, что сейчас не тот момент, когда нужно предлагать Украине сдаться».

«Такой пощечины от Евросоюза Святой Престол не получал никогда. Честно скажу: я бы никогда не предположила, что представитель объединения, в которое входит большое число католических стран, укажет Понтифику на калитку. И еще. Посмотрите, как подло Запад перекладывает всю ответственность с себя на Украину. Украина – жертва западных безумных интриг. А истинным агрессором являются те, кто ее в них втянул – именно «коллективный Запад», – подчеркнула российский дипломат.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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