СМИ: Спикер Майк Джонсон предложил заменить безвозмездную помощь Киеву «займом» или «ленд-лизом»

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон на встрече с членами Сената Конгресса от Республиканской партии в среду, 13 марта, заявил, что возобновить оказание помощи Украине необходимо в форме «займа, программы ленд-лиза или передачи замороженных российских активов», – сообщает в четверг, 14 марта газета The Hill.

В публикации американского издания со ссылкой на источники говорится: «Спикер Палаты представителей Джонсон заявил в среду членам Сената Конгресса от Республиканской партии, что рассчитывает на одобрение в ближайшем будущем законопроекта, предусматривающего продолжение оказания помощи Киеву, но этот документ будет значительно отличаться от версии, принятой в прошлом месяце верхней палатой Конгресса и направленной на выделение из федерального бюджета США $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню».

«Джонсон предложил оказывать Киеву помощь в форме займа или программу ленд-лиза, чтобы американским налогоплательщикам не приходилось платить десятки миллиардов долларов без какой-либо перспективы возвращения этих средств. Кроме того, спикер упоминал возможность конфискации замороженных российских активов с целью формирования фонда помощи Киеву», – пишет The Hill.

В комментарии изданию сенатор-республиканец Джон Корнин сказал: «Спикер допустил включение нормы, которая разрешит конфискацию российских активов и направит доходы от ликвидированной собственности в Фонд поддержки Украины. По сути, речь идет о конфискации российских активов на сумму 300 миллиардов долларов, что, на мой взгляд, является отличной идеей. Я слышал, как спикер сказал: «Мы не оставим Украину с пустыми руками» или что-то в этом роде».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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