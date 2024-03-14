В ООН «очень обеспокоены» атакой украинцев на Запорожскую АЭС

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в четверг, 14 марта, заявил, что Всемирная организации «обеспокоена ситуацией вокруг Запорожской АЭС» и призвал гарантировать безопасность объекта, – сообщают СМИ.

Комментируя атаку украинских неонацистов на ЗАЭС, Дюжаррик сказал: «Мы очень обеспокоены ситуацией вокруг АЭС. И необходимо, чтобы все обеспечивали гарантию ее безопасность. Не хочется даже представлять, что может произойти».

Ранее сегодня постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что российское постпредство распространило среди всех стран-членов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) информацию об атаке Украины на объект критической инфраструктуры Запорожской атомной электростанции.

В комментарии РИА Новости Ульянов сказал: «Наш циркуляр распространен. Каждое государство-член МАГАТЭ его получило, теперь посмотрим, как отреагирует на эти события секретариат МАГАТЭ. Мы рекомендовали им не затягивать с реакцией, тем более что находящихся на станции экспертов агентства свозили на место происшествия, чтобы они зафиксировали факт взрыва».

Напомним, что в сообщении, размещенном в Telegram-канале ЗАЭС, сообщалось, что «ВСУ обстреляли объект критической инфраструктуры ЗАЭС».

Гендиректор станции Юрий Черничук уточнил, что «взрывное устройство было сброшено в пяти метрах от топливохранилища».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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