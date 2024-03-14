Немецкий оружейный концерн объявил о строительстве четырех заводов на Украине

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер на презентации результатов деятельности компании за 2023 год на фоне прогнозов рекордной прибыли от продаж вооружений заявил о планах открыть на Украине не менее четырех заводов, – сообщает в четверг, 14 марта, французское агентство AFP.

В ходе своего выступления Паппергер сказал: «Заводы на Украине, которая в последние месяцы страдает от нехватки боеприпасов, будут предназначены для производства снарядов, боевых машин и систем противовоздушный обороны. Украина стала для нас важным партнером, и мы видим потенциал роста доходов от продаж от двух до трех млрд евро в год».

«Война на Украине способствовала росту оружейной промышленности Германии. Концерн из Дюссельдорфа Rheinmetall, производящий, в том числе, детали для танков Leopard, сообщил о рекордном объеме продаж в размере 7,2 млрд евро в прошлом году, а в 2024 году планирует достичь отметки в 10 млрд.», – говорится в заметке AFP.

Дюссельдорф, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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