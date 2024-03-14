В постпредстве РФ при ООН обвинили в «нетранспарентности» расследования западными странами диверсии на «Северном потоке»

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на брифинге в четверг, 14 марта, заявил, что расследования Дании, Швеции и ФРГ диверсии на «Северном потоке» для России были абсолютно нетранспарентными, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Полянский сказал: «Расследования Дании, Швеции и Германии проводились и не принесли каких-либо результатов. Там не было транспарентности для России. Они отвергли все попытки установить двустороннее сотрудничество со стороны России».

«Прежде всего нам нужно понять, кто это сделал. Эти люди должны быть идентифицированы и должны предстать перед судом. По крайней мере, результат расследования, который будет утверждать, что «трубопровод взорвали», нас не удовлетворит. Хочу напомнить, что диверсия произошла в датских территориальных водах. Отсутствие наказания за это преступление нарушает их обязательства по Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года», – добавил российский дипломат», – добавил российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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